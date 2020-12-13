بيير ويبو: 8 ديسمبر "سيصبح تاريخا مهما" في مكافحة العنصرية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





Reuters

قال بيير ويبو نجم منتخب الكاميرون السابق والمدرب المساعد لفريق إسطنبول باشاكشهر إن يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول سيصبح تاريخا مهما في مكافحة العنصرية في مجال كرة القدم.

وغادر لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاكشهر التركي الملعب أثناء المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا بعد اتهام للحكم الرابع بأنه أشار إلى ويبو بلون بشرته.

وقال ويبو (38 عاما) إن الأيام التي أعقبت الواقعة كانت "الأصعب" في مشواره بمجال كرة القدم.

وأشار إلى أنه كان بحاجة لمعونة طبية ليتمكن من النوم تلك الليلة.

ويتهم ويبو الحكم الرابع سباستيان كولتسكو بازدرائه، وذلك من خلال الإشارة إليه بلون بشرته بدلا من اسمه.

وقال ويبو لبي بي سي "في رأيي سيكون هناك ما قبل وما بعد الثامن من ديسمبر".

وتأجلت المباراة بعد توقفها بسبب الواقعة في الدقيقة 14 حين كانت النتيجة 0-0، ثم استؤنفت يوم الأربعاء بطاقم تحكيم مختلف.

وقبل استئناف المباراة، ارتدى لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم قمصانا مكتوب عليها عبارة "لا للعنصرية". كما كانت هناك لافتات تحمل شعارات ضد العنصرية في مدرجات ملعب الأمراء في باريس.

وطُرد ويبو أثناء الواقعة يوم الثلاثاء، لكن سُمح له بالعودة إلى مقعده ضمن الجهاز الفني لفريقه مع استئناف المباراة في اليوم التالي، إذ عُلّقت البطاقة الحمراء التي تلقاها فيما يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا.

وحين سُئل عن ما إذا كان من الممكن أن يغادر اللاعبون الملعب مرة أخرى في المستقبل، قال ويبو "لقد أظهرنا أننا سنفعل هذا. ليس الحكم هو من سيوقف الأمر (العنصرية)، وإنما اللاعبون".

وقال ويبو، الذي أمضى 8 سنوات من مسيرته كلاعب في فريقي أوساسونا وريال مايوركا الإسبانيين، إنه تلقى الكثير من الدعم من داخل مجتمع كرة القدم ومن خارجه، كما تلقى بعض الرسائل المسيئة من رومانيا - بلد الحكم الرابع.

وأضاف ويبو "لا أريد أن يركز الناس عليّ بسبب هذا. سيكون من المؤسف أن يتم تذكري لهذا".

ويقول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يجمع أدلة عن الواقعة، لكنه لا يتوقع صدور نتائج التحقيق قبل عطلة عيد الميلاد.

وأُوقف طاقم التحكيم الروماني الذي كان يدير المباراة في اليوم الأول عن ممارسة النشاط في الدوري المحلي في رومانيا حتى ينتهي التحقيق.