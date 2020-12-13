شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبى الإتحاد راحة اليوم بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منح حسام حسن المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه راحة اليوم بعد الفوز الذى حققه الفريق بالأمس على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على أن يكون التجمع فى تمام الخامسة غدا الإثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة سموحة بالجولة الثانية للدورى .

كانت جماهير الاتحاد السكندري احتفلت بفوز فريقها على بيراميدز والأداء الراقي الذى ظهر عليه اللاعبين وتحقيق أول ثلاث نقاط على بيراميدز ، فى الوقت الذى طالب فيه العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة مؤكدا أنه مازلنا فى بداية الطريق وينتظرنا الكثير مطالبهم بطى الصفحة والتفكير فى الديربى السكندري .

فى ذات السياق أجرى محمد مصيلحى رئيس النادي اتصالا هاتفيا بحسام حسن داخل غرف خلع الملابس وهنأه بالروح والأداء البطولي وطالبه بمزيد من التقدم لإسعاد جماهير سيد البلد