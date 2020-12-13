شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد «ابن قامة» يدخل «وزارة العدل» في آخر لحظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت الخيل المحلية اختبارها المهم في كأس وزارة العدل (الفئة الثالثة) في الجولة 36 لموسم سباقات نادي الخيل والمخصصة لعمر 3 سنوات، في إطار التحضيرات للمنازلات الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها كأس الملك خالد في منتصف يناير المقبل، حيث كتب المهر ابن قامة للأمير فيصل بن خالد اسمه في قائمة الفائزين بكأس الوزارة لهذا الموسم من أمام 9 أحصنة وأفراس خاضت الاختبار على مسافة 1800 متر، وكان ابن قامة الأقدر على حسم السباق في النفس الأخير وبدخول قوي بعد أن مهدت زميلته متعطرة السباق بأداء جميل وقيادة موفقة من الخيال نايف العنزي، حيث سارت على رأس الخيل حتى الأمتار الأخيرة التي اشتد الصراع فيها بين ابن قامة وما يهمه ولاح البرق على انتزاع الصدارة والكأس من متعطرة نجمة الشوط، والتي احتلت المركز الثاني بخطة محكمة للمدرب عبدالله بن مشرف، وحل ما يهمه في المركز الثالث، وقطع الفائز مسافة 1800 متر بزمن 1.50.80 دقيقة، حيث تعد الكاس أول جائزة فئوية يحرزها ابن قامة الفائز بثلاثة سباقات حتى الآن، وقد سلم وكيل وزارة العدل للخدمات المشتركة عبدالرحمن بن ناصر الخريف الكأس لفيصل بن سعد بن مشرف.

وتعد الكأس السادسة التي تدخل خزانة الإسطبل الأحمر هذا الموسم والثالثة في جوائز الفئات.