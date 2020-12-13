شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله.. متخصص في إهدار ركلات الجزاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إهدار ركلات الجزاء للمرة الثالثة على التوالي عندما لعب كرة من نقطة الجزاء تصدى لها حارس الأهلي محمد العويس مساهماً في خسارة فريقه أمام الأهلي مساء السبت ضمن الجولة الثامنة من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاءت الركلة الجزائية المهدرة لحمدالله أمام الأهلي بعد إضاعته جزائية أمام فريق أبها في الجولة السادسة وخسرها النصر بهدفين مقابل هدف، أعقبها بإهدار ركلة جزائية أمام الاتفاق في الجولة السابعة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثله، قبل أن يفشل أمام الأهلي بإهداره جزائية ساهمت في خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف، احتل معها النصر المركز قبل الأخير 15 برصيد 4 نقاط من 8 جولات.



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