شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يتخطى المليون والان مع التفاصيل
وتفاعل رواد «تويتر» مع التغريدة 500 ألف مرة، وشاهدها أكثر من 1.5 مليون مشاهد بعد أقل من 3 ساعات. من جهته، أوضح مدير المركز الإعلامي بنادي الباطن رمضان المتعب أن فكرة الفيديو تميزت بالبساطة كونها نابعة من مشاركة الجماهير فرحة الانتصار وتهنئتهم بهذا الفوز بعد تعثر الفريق خلال الجولات الماضية. وأضاف المتعب أنهم قرروا مشاركة الجماهير فرحة الانتصار بمقطع كوميدي، مقدماً خالص شكره لجميع العاملين بالمركز الإعلامي، مؤكداً أن العمل الجماعي هو سر نجاح المركز.
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