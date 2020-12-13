الاتفاق يدك ضمك برباعية

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جدة - خالد شويل - على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، سحق الاتفاق ضيفه ضمك برباعية مقابل هدفين. تناوب على إحراز أهداف الاتفاق الأربعة نعيم سليتي (هدفين د:37، 39)، محمد الكويكبي (د:79)، حامد الغامدي (د:85)، فيما جاء هدفا ضمك عن طريق مهاجمه إيميليو زيلايا (ركلة جزاء د:45+1، 90+2)، وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الثالث ليصعد للمركز العاشر برصيد 11 نقطة، فيما تلقى ضمك الخسارة السادسة ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ16 (الأخير).



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