شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 36 عاماً.. النعيمة وماجد يستعيدان ذكريات أول كأس آسيوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد 36 عاما، استعاد اللاعبان المخضرمان ماجد عبدالله وصالح النعيمة ذكريات التتويج بأول لقب حققه المنتخب السعودي لبطولة كأس أمم آسيا في 1984، عندما جلسا أمام مقود الطائرة التي أقلت الوفد السعودي الرسمي المغادر إلى البحرين لتسليم ملف السعودية ، من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، إذ كان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، في مقدمة مودعي الوفد السعودي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، وعدد من رؤساء الأندية. يضم الوفد رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل، وعددا من نجوم الكرة السعوديين السابقين، في مقدمتهم ماجد عبد الله، وصالح النعيمة، وأحمد جميل، ومحمد عبدالجواد، وشايع النفيسة، وصالح خليفة. ويتضمن ملف السعودية لاستضافة البطولة الآسيوية، التسهيلات المقدمة من الهيئات والوزارات للمساهمة في دعم البطولة، والفنادق، وخطوط الطيران، والخدمات الصحية، والملاعب الخاصة بالمباريات والتدريبات، والمدن التي ستقام فيها البطولة. وسيلتقي الوفد خلال زيارته رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، حيث سيتم تقديم الملف الذي يحمل شعار «معاً لمستقبل آسيا»، بعد 3 أشهر من إطلاق الاتحاد السعودي حملته الرسمية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027. من جانبه، أثنى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، منوها بالاهتمام الكبير من ولي العهد لتذليل كافة الصعاب أمام تقديم ملف قوي جدير بالمملكة، معربا عن أمله في أن تكون استضافة كأس آسيا 2027 نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات للمملكة خلال الفترة المقبلة.



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