هل يستفيق الوحدة المترنح على حساب الهلال المتصدر؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يحاول الهلال الابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه ومنح نفسه راحة أكبر وهو في قمة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف الوحدة اليوم في إطار مواجهات الجولة الثامنة، يطمح فرسان مكة إلى إحداث انتفاضة بين صفوفهم تعيدهم إلى الواجهة.

ويشهد استاد الملك فهد الدولي عند الساعة الـ7.45 مساء هذه المواجهة التي تجمع بين القمة والقاع.

ويسود التفاؤل معسكر الهلال بتعزيز صدارته للدوري التي يحتلها حاليا برصيد 19 نقطة دون أي خسارة، كما أن اكتمال صفوفه تبعث بالطمأنينة وسط المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو في ظل تماثل لاعب الوسط عبدالله عطيف للشفاء واحتمال ظهوره اليوم بعد غياب طويل لسبب الإصابة، كما تعافى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أيضا وسيعود بجانب الحارس الأساسي عبدالله المعيوف وبديله حبيب الوطيان.

وينتظر أن يستمر رازفان في نهجه الجديد، حيث ظهر أخيرا بأساليب جديدة في تنفيذ الكرات الثابتة من زوايا مختلفة بطرق ذكية.

أما فريق الوحدة الذي ما زال يبحث عن هوية الموسم الماضي، فسيعمل مديره الفني البرتغالي إيفو فييرا على أن تكون هذه المباراة، رغم صعوبتها، بداية تصحيح المسار واقتلاع فرسان مكة من مركزهم المتأخر، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 6 نقاط فقط بعد أن تذوق طعم الانتصارات مرتين، وخسر 5 مرات، فيما لم يحقق التعادل في أي من المباريات السبع الماضية.

وقد تلعب المواجهة دورا كبيرا في علاقة فييرا بالوحداويين، فتحقيق الفوز أو التعادل قد يبقي على الخيط الرفيع من العلاقة، أما الخسارة فقد تأتي بما لا يحبه المدرب حتى وإن لم يرحل اعتمادا على اشتراطات أخرى تفرض استمراره.

ويقف التاريخ بجانب الهلال في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين التي بلغت 16 مباراة سابقة، حيث تمكن من تحقيق الانتصار في 14 مواجهة، بينما لم ينتصر الوحدة في أي مباراة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.