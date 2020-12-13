جائزة لأفضل لاعب في الدوري باسم دابو

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وقال الظاهري «إن دابو كان أحد أعضاء المؤسسين للجمعية والمتابعين لعملها والقائمين على دعمها، كما يعتبر الأب الروحي للجمعية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس جمعية اللاعبين القدامى بمنطقة مكة المكرمة نصار الظاهري على أن الجمعية بصدد التواصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين لتنفيذ فكرة جائزة تقدم لأفضل لاعب في الدوري باسم لاعب المنتخب والأهلي، الراحل أمين دابو، تكريما وتخليدا لذكراه.وقال الظاهري «إن دابو كان أحد أعضاء المؤسسين للجمعية والمتابعين لعملها والقائمين على دعمها، كما يعتبر الأب الروحي للجمعية».

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