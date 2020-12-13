شكرا لقرائتكم خبر الأحمدي يسد غياب هنريكي عن الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة أخرى منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس عن التدريبات بعد عودتهم من الرياض، عقب مواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (1 - 1).ويبدأ الفريق اليوم استعدادته الخاصة بملاقاة الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ستخصص تدريبات اليوم للاعبين الاحتياطيين بجوانبها الفنية واللياقية، في حين ستكون هناك تدريبات استرجاعية خفيفة للاعبين الأساسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحمدي يسد غياب هنريكي عن الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.