شكرا لقرائتكم خبر الأحمدي يسد غياب هنريكي عن الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اعتمد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي، إعادة قائد الفريق المحترف المغربي كريم الأحمدي كلاعب أساسي إلى جانب عبدالإله المالكي في مواجهة الوحدة الخميس المقبل، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، وذلك لتعويض غياب البرازيلي برونو هنريكي الذي غادر إلى بلاده للوقوف مع أسرته بمناسبة قدوم مولوده الأول.

من جهة أخرى منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس عن التدريبات بعد عودتهم من الرياض، عقب مواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (1 - 1).

ويبدأ الفريق اليوم استعدادته الخاصة بملاقاة الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ستخصص تدريبات اليوم للاعبين الاحتياطيين بجوانبها الفنية واللياقية، في حين ستكون هناك تدريبات استرجاعية خفيفة للاعبين الأساسيين.