تقسيم فرق أبطال أوروبا إلى مصنفة وغير مصنفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما تجرى قرعة الدور الثاني (دور الـ16) لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، ستقسم الفرق المتأهلة على 8 مواجهات فاصلة، وفي كل مواجهة سيلتقي أحد الفرق المصنفة التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول للبطولة مع أحد الفرق غير المصنفة التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدور الأول للبطولة. وتقام مباريات جولة الذهاب في دور الـ16 أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، فيما تقام مباريات جولة الإياب أيام 9 و10 و16 و17 مارس 2021. وتخوض الفرق المصنفة التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملاعبها. وتخوض الفرق المصنفة التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملاعبها. الفرق المصنفة بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني، يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي. الفرق غير المصنفة أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بورتو البرتغالي، أتالانتا الإيطالي، أشبيلية الإسباني، لاتسيو الإيطالي، برشلونة الإسباني ولايبزج الألماني.

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