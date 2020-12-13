شكرا لقرائتكم ديفيد سيزا: فايلر رحل عن الأهلى بسبب أسرته وليس خوفا من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ديفيد سيزا مدرب عام الأهلى السابق فى جهاز رينيه فايلر، أن الأخير لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب اصابة معاونيه بفيروس كورونا فى مصر، لافتا إلى أن السبب فى رحيله هو رغبته فى البقاء مع أسرته فى هذا التوقيت الصعب الذى يمر به العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا .

وقال سيزا فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، أن فوز الأهلى بالثلاثية التاريخية أمر جيد للغاية يحسب للجهاز الفنى واللاعبين والإدارة، موضحا أن مروان محسن مهاجم شديد الذكاء وعظيم ويلعب من أجل الفريق بالكامل، كما أشاد ببادجى الذى رحل عن الفريق ايضا.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الأسبوع الأول من عمر الدورى والتى تقام اليوم الأحد، بينما اختارت اللجنة الحكم محمود ناجى لمباراة المصرى والإسماعيلي اليوم أيضا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وبذلك يفقد الأهلى أكثر من لاعب فى مباراة الغد يأتى فى مقدمتهم الثلاثى المُصاب جونيور أجاى ومروان محسن وحسين الشحات.