شكرا لقرائتكم محمد عبد المنصف: معادلة الأرقام القياسية لنجوم عالمية فخر كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد محمد عبد المنصف حارس نادي وادي دجلة أن معادلة أرقام قياسية لنجوم عالمية مثل توتي وجيجز أمر يدعوني للفخر الشديد، اذا نجحت في مسيرتي.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية إلى أن هناك فضل يعود لزملائه والمدربين وكل عامل غرفة ملابس عمل معه.

وتابع أن هناك عوامل كثيرة يعمل على تنفيذها للإستمرار بشكل جيد في الملاعب لأطول فترة ممكنة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن طريقة لعب دجلة ممتعة له داخل الملعب الثقة، مؤكدا أن ملعب مباراة اليوم أمام البنك الأهلي سيء جدا.

وأتم أن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل ولكن المباراة القادمة امام المقاولون العرب ستكون صعبة ولا بديل عن الفوز .