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جدة - عمرو شويل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

يستهل فريق الأهلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، رحلة الدفاع عن بطولته المُفضّلة الدورى العام حينما يواجه فريق مصر المقاصة باستاد الأهلى فى السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62 لبطولة الدورى الممتاز التى حصدها الأهلى 42 مرة ويتطلع لمواصلة الأرقام القياسية بالحفاظ على اللقب المحلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات أون تاسم سبورت المباراة عبر بثها الأرضي والفضائي، ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة مُتسلّحاً بالثلاثية التاريخية للموسم الماضى بعدما توّج بالدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا عل حساب منافسه التقليدى الزمالك ثم كأس مصر .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري



ويرغب الأهلى فى تحقيق بداية قوية فى مباراة المقاصة الليلة وحصد النقاط الثلاثة وأن كان هذا سيكون صعباً فى ظل المنافسة الشرسة والمتوقعة من جانب الفريق الفيومى الذى دائماً ما يُقدّم مباريات كبيرة وقوية أمام الأهلى تحت قيادة مدربه المُخضرم إيهاب جلال وفى ظل امتلاك المقاصة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الفنية العالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري



ويدخل الأهلى مباراة الليلة دون أكثر من لاعب للإصابة يأتى فى مقدمتهم النيجيرى جونيور أجاى وحسن الشحات ومروان محسن لكن هذا لا يمنع أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه أخرين جاهزين لضربة البداية المحلية وفى مقدمتهم، محمد مجدى قفشة، آليو ديانج، عمرو السولية، على معلول، ياسر أبراهيم، بدر بانون، طاهر محمد طاهر، ناصر ماهر، صلاح محسن، حمدى فتحى، محمد هانى والحارس المُتميّز محمد الشناوي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري



وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مُكثفة من جانب بيتسو موسيمانى مع لاعبيه تحدث خلالها عن أهمية الفزوز بضربة البداية وإغلاق "صفحة" الاحتفالات حيث قال المدير الفنى للاعبيه أن الجمهور ينسى سريعاً الإنتصارات والبطولات لذا لابد أن يُحافظ الفريق على تركيزه وحماسه من أجل حصد مزيداً من البطولات المحلية والقارية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري



فى المقابل، يطمح إيهاب جلال لتقديم عرض قوى أمام البطل فى ظل قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة جيدة أمام الأهلى فى ظل إمتلاك الفريق الفيومى عناصر جيدة وتمتلك خبرات طويلة وهو ما أكده المدير الفنى للاعبيه حينما أوضح لهم أنه بأمكانهم الفوز على الأهلى .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري



ونجح مسئولو المقاصة فى التعاقد مع أكثر من صفقة خلال ميركاتو الصيف المُنقضى ويأتى فى مقدمتهم، ثلاثى المصرى عماد فتحى والليبى مفتاح طقطق وأحمد عادل ميسى، وأسامة العزب ظهير من الاتحاد السكندرى ومحمود الغزالى واحمد السيد متعب من دمنهور وهشام محمد.