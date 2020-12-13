شكرا لقرائتكم مصطفى فهمي يفجر مفاجأة جديدة في ملف نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصطفى مراد فهمي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي سابقاً مفاجأة جديدة في ملف نادي القرن الذي يثار حوله الجدل حالياً بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ونفى مصطفى مراد فهمي الاتهامات التي طالته بشأن لقب نادي القرن وحصول النادي الأهلي على اللقب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم في 2001.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال استضافته ببرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي احمد شوبير: "لم أكن ضمن اللجنة التي اختارت نادي القرن في افريقيا والتي ضمت نائب رئيس الكاف وقتها الذي رحل منذ شهر تقريباً".

أضاف المسئول البارز سابقاً في فيفا: "لم أتدخل في اختيار نادي القرن وتم اختيار لجنة في 2001 لاختيار نادي القرن في 2001".

وأوضح مصطفى مراد فهمي: "لجنة نادي القرن اختارت الأهلي اعتماداً على تقييم وضعناه منذ 1994 عندما احتفلنا بمرور 30 سنة على بطولات الكاف".