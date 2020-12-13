شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فايلر: لم نرحل بسبب فيروس كورونا.. ومروان محسن مهاجم عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف ديفيد سيزا مدرب عام الاهلي السابق في جهاز رينيه فايلر، ان الاخير لم يرحل عن القلعة الحمراء بسبب اصابة معاونيه بفيروس كورونا في مصر، لافتا الي ان السبب في رحيله هو رغبته في البقاء مع أسرته في هذا التوقيت الصعب الذي يمر به العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا .

وقال سيزا في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ٢ ، ان فوز الاهلي بالثلاثية التاريخية امر جيد للغاية يحسب للجهاز الفني واللاعبين والإدارة ، موضحا ان مروان محسن مهاجم شديد الذكاء وعظيم ويلعب من اجل الفريق بالكامل ، كما آشاد ببادجي الذي رحل عن الفريق ايضا.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم الدولي ابراهيم نور الدين لادارة مباراة الاهلي ومصر المقاصة في الاسبوع الاول من عمر الدوري والتي تقام اليوم الاحد ، بينما اختارت اللجنة الحكم محمود ناجي لمباراة المصري والاسماعيلي اليوم ايضا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وبذلك يفقد الاهلي أكثر من لاعب في مباراة الغد يأتي في مقدمتهم الثلاثي المُصاب جونيور أجاي ومروان محسن وحسين الشحات.