شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلى والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى ومصر المقاصة فى الأسبوع الأول من عمر مسابقى الدوري، والتى تقام اليوم الأحد، بينما اختارت اللجنة الحكم محمود ناجى لمباراة المصرى والإسماعيلى اليوم أيضا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وبذلك يفقد الأهلى أكثر من لاعب فى مباراة اليوم، يأتى فى مقدمتهم الثلاثى المُصاب جونيور أجاى ومروان محسن وحسين الشحات.