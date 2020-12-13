أمير مرتضى يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد تخطي عقبة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، رسالة للاعبين بعد الفوز على المقاولون العرب.

وحقق نادي الزمالك فوزًا على المقاولون العرب بهدفين نظيفين مساء أمس السبت، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على تويتر:" الحمدالله مكسب مهم جداً في ظروف صعبة شكراً للاعيبة الرجالة عالروح والاداء والتركيز .. واستمروا".

وجاء الفوز ليرفع رصيد الزمالك إلى ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المصرية، متساويًا مع سيراميكا كليوباترا، الاتحاد السكندري وأسوان بنفس الرصيد.

وكان أمير مرتضى منصور، قد رحل عن منصبه قبل أيام، بعد قرار إيقاق مجلس إدارة نادي الزمالك، ليتولى مهمة الفريق أشرف قاسم.