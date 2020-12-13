نشرة السبت.. الزمالك يعبر المقاولون بثنائية.. وقائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 12 ديسمبر 2020. الزمالك يعبر المقاولون العرب بثنائية في افتتاح مشواره بالدوري قائمة الأهلي.. شريف وصلاح يقودان الهجوم.. واستبعاد الثلاثي المتعافي من كورونا عبد الله السعيد يُعادل الخطيب في قائمة نادي المائة الاتحاد يفتتح مشواره في الدوري بفوز مثير على بيراميدز "سألتقط معه صورة كل يوم".. رسالة جديدة من ميدو بشأن صورته مع الخطيب كريم حافظ يصنع هدفًا في فوز مالاتيا سبور الكاسح على فناربخشة مدحت العدل: لدي عدة شروط لخوض انتخابات رئاسة الزمالك العاصمة بيضاء.. ريال مدريد يسقط أتلتيكو بثنائية في الليجا إيهاب جلال يُعلن قائمة المقاصة لمواجهة الأهلي بعد تعرضه للطرد.. رمضان صبحي يغيب عن لقاء الزمالك

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