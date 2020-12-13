مصطفى مراد فهمي يوضح موقفه من العودة للعمل في "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن عودة لأي منصب في "كاف" خلال الفترة الحالية أمر صعب.

وقال مراد فهمي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" منذ عام 2011 وأنا عضو شرف في الكاف والقانون الأساسي يحتم دعوة اعضاء شرف ولم تاتي لي دعوة في أخر اجتماع".

وأضاف:" أبلغت أحمد أحمد وقتها أنتي لم تصلني دعوة للحضور ليرد علي بأن وجودك غير مرغوب فيه".

وأوضح، أنه بعد موقف أحمد أحمد أعددت خطاب وسردت خلاله كل مخالفته اللي يقوم بها داخل الاتحاد الإفريقي، وجعل لجنة الطواريء هي التي تدير الاتحاد الإفريقي.

وأتم:" لم يتحدث معي أحد من الاتحاد الإفريقي للعودة لشغل أي منص، وحاليا سعيد بتقاعدي وأقضي وقتي في القراءة واتابع الكرة في العالم".