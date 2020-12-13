العاصمة بيضاء.. ريال مدريد يسقط أتلتيكو بثنائية في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً هاماً على جاره أتلتيكو مدريد، بهدفين نظيفين، ليحكم ديربي العاصمة مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدوري الإسباني "الليجا".

وافتتح كاسيميرو أهداف اللقاء لصالح النادي الملكي في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بينما عزز ريال مدريد تقدمه بهدف يان ِأوبلاك حارس أتلتيكو في مرماه في الدقيقة 63.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد أتلتيكو عند النقطة 26 في صدارة جدول ترتيب الليجا.

ملخص المباراة

تصدى القائم الأيسر للحارس يان أوبلاك حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد، لتسديدة كريم بنزيما اليسارية من على حدود منطقة الجزاء، لتصطدم في يد أوبلاك وترتطم بالقائم ويشتتها دفاع أتلتيكو خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وأحرز ريال مدريد الهدف الأول في المباراة، بعدما لعب توني كروس كرة عرضية من ركلة ركنية، قابلها كاسيميرو بضربة رأس رائعة مرت على يسار أوبلاك إلى داخل الشباك.

وهدد أتلتيكو مدريد مرمى غريمه التقليدي، بعدما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن مرت من أمام كورتوا ثم قابلها ليمار بتسديدة لكن كرته خرجت بجوار القائم الأيمن لكورتوا.

وسدد داني كارفاخال مدافع ريال مدريد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، ارتطمت بالقائم الأيسر واصطدمت في ظهر الحارس أوبلاك وسكنت الشباك، ليعزز النادي الملكي تقدمه بثنائية.

وأنقذ تيبو كورتوا مرماه من هدف محقق في الدقيقة 80، بعدما حول ساؤول نجويز الكرة العرضية من جهة اليسار، برأسه ولكن الحارس البلجيكي تصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وكاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بعدما سدد لوكاس فاسكيز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أوبلاك تألق وتصدى للكرة وحولها إلى ركلة ركنية للنادي الملكي.

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل أتلتيكو مدريد: يان أوبلاك، كيران تريبير، ستيفان سافيتش، فيليب مونتيرو، ماريو هيرموسو، هيكتور هيريرا، كوكي، يانيك كاراسكو، ماركوس يورينتي، جواو فيليكس، لويس سواريز.