مدحت العدل: لدي عدة شروط لخوض انتخابات رئاسة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد الكاتب مدحت العدل، أنه ينوى الترشح لرئاسة نادي الزمالك، المقرر إقامتها بعد انتهاء فترة عمل اللجنة المكلفة لإدارة القلعة البيضاء، لكن قرار الترشيح متوقف على عدة شروط على حد وصفه.

وقال العدل في تصريحات لقناة أون عبر برنامج "كلمة أخيرة"، إنه لو ترشح على رئاسة الزمالك سيتوجب عليه قبل ذلك معرفة كل صغيرة وكبيرة داخل النادي.

وأضاف، أن رئاسة نادي الزمالك مسؤولية كبيرة ولابد أن يكون على قدر طموح الجماهير، بالإضافة إلى وجود معه فريق عمل يحمل العديد من الخبرات في شتى مجالات الإدارة الرياضية.

وأوضح، أن قرار الترشح سيسبقه العديد من الترتيبات، لانه لا يجب أن يخوض معركة بدون أسلحة، وفي حالة حدوث ذلك سيكون من الأفضل له عدم خوض الانتخابات.

وأكد أنه سيكون مطالب خلال الفترة المقبلة بالذهاب بشكل دائم إلى الزمالك، لمعرفة كل ما يخص نادي الزمالك قبل خوض الانتخابات.

وتابع:" لو الشارع هو من ينتخب سأفوز وأنا واضع قدمي على الاخرى، لكن الجمعية العمومية هي التي تحسم الأمر، ولم يسبق لي خوض أي انتخابات".

وأتم العدل:" سأحتاج للذهاب إلى النادي وسأبدا في اختيار الفريق المرافق لي في الانتخابات لمعرفه التفاصيل التي تخص النادي، وحياتي المهنية ستتوقف لو فزت في انتخابات الزمالك لمدة 4 سنين".