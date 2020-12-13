أشرف قاسم يطمئن جماهير الزمالك بشأن مستقبل فريق الكرة

أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن فوز فريقه على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري إنطلاقة جيدة في مشوار الفريق بالفترة الحالية.

وقال قاسم في تصريحاته لبرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مخاوف جماهير الزمالك ليس لها داعي، وهذا يؤثر على الحالة النفسية للاعبين.

وأضاف أن الفترة الماضية أثرت عليهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الزمالك ظهر بشكل مميز في الشوط الأول والتراجع للخلف بسبب الحفاظ على التقدم أمام المقاولون.

وأتم أن سبب عدم ارتداء حازم امام لشارة القيادة لم تكن مقصودة وتركيز اللاعب الشديد في المباريات يميزه.