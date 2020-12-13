محمد مصيلحي يعلق على فوز الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن مباراة فريقه امام بيراميدز كانت في غاية الصعوبة في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم.
وقال مصيلحي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلدإلى أن الاتحاد قدم مباراة كبيرة جدا، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن يبذلوا كل جهدهم ويتخذون الامور دائما بجدية لكي يظهر الفريق بأداء مميز.
وتابع أن الصفقات الجديدة قدموا
وأضاف أن بيراميدز فريق قوي جدا ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.
وأتم أن إبراهيم حسن اصيب بكسر في ثلاثة ضلوع وتعرض لإصابات كثيرة وبعد ذلك تعرض لضيق النفس ثم دخل للعناية المركزة والأن حالته مستقرة وبخير.
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