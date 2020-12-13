محمد عبد المنصف: معادلة الأرقام القياسية لنجوم عالمية فخر كبير

اكد محمد عبد المنصف حارس نادي وادي دجلة أن معادلة أرقام قياسية لنجوم عالمية مثل توتي وجيجز أمر يدعوني للفخر الشديد، اذا نجحت في مسيرتي.

وقال عبد المنصف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت

عبر فضائية صدى البلد إلى أن هناك فضل يعود لزملائه والمدربين وكل عامل غرفة ملابس عمل معه.

وتابع أن هناك عوامل كثيرة يعمل على تنفيذها للإستمرار بشكل جيد

في الملاعب لأطول فترة ممكنة في الفترة المقبلة. وأضاف أن طريقة لعب دجلة ممتعة له داخل الملعب الثقة، مؤكدا أن ملعب مباراة اليوم أمام البنك الأهلي سيء جدا.

وأتم أن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل ولكن المباراة القادمة امام المقاولون العرب ستكون صعبة ولا بديل عن الفوز .