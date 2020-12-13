تشيلسي يخسر أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

خسر نادي تشيلسي أمام نظيره إيفرتون بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الانجليزي.
سجل غيلفي سيغوردسون هدف الفوز لإيفرتون في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث في
ويتصدر توتنهام ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة متساويا في النقاط مع ليفربول الذي يحل وصيفا.
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