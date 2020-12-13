باتشيكو : مباراة المقاولون كانت صعبة

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك المصري عن سعادته بالفوز على المقاولون العرب 2 / صفر، اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية.
وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء :”المباراة كانت صعبة جدًا خاصة مع منافس قوي بحجم المقاولون العرب، ولكننا تمكنا من الفوز وحصد النقاط الثلاث”.
وأضاف :”الفريق قدم مباراة جيدة وأستحق الفوز بهدفين نظيفين رغم تراجع الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني “.
وأوضح:” النسخة الجديدة من الدوري المصري صعبة جدًا بعد دعم جميع الفريق بصفقات جيدة”.
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