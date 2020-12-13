شاهد فيديو اهداف ريال مدريد واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني “زيدان يوقف قطار سيميوني”

يقدم لكم موقع الخليج 365 اهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في اهم مباريات اليوم السبت 12-12-2020، ضمن الجولة 13 من الدوري الاسباني.

نُقلت مباراة “ريال مدريد واتلتيكو مدريد” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي في بار، وانطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على جاره وغريمه “اتلتيكو مدريد” بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الاسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، ليواصل انتفاضته في الدوري الاسباني.

وأوقف بذلك زين الدين زيدان قطار “دييجو سيميوني” بعد سلسلة اللاهزيمة لفريق اتلتيكو مدريد والتي امتدت لـ23 مباراة متتالية في الدوري الاسباني، وتعد هذه السلسلة هي أطول فترة لم يهزم فيها الاتلتي في تاريخ الليجا.

وبدأ ريال مدريد المباراة بشكل جيد للغاية حتى نجح “كارلوس كاسيميرو” في احراز الهدف الأول عند الدقيقة (15)، من ضربة ركنية تولى تنفيذها توني كروس ليقابلها البرازيلي برأسية عجز يان أوبلاك عن صدها لتعانق شباكه.

وزار ريال مدريد مرمى الاتلتي للمرة الثانية في الدقيقة (63) بتسديدة صاروخية من الظهير الأيمن “داني كارفاخال” اصطدمت بالقائم الأيسر ثم في ظهر “يان أوبلاك” لتسكن في الشباك.

وغاب عن صفوف ريال مدريد اليوم، “إيدين هازارد وماريانو دياز ولوكا يوفيتش ومارتين أوديجارد، بينما افتقد اتلتيكو مدريد جهود “دييجو كوستا وخوسيه خيمينيز ومانويل سانشيز”.

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 23 نقطة ليصعد من المركز الرابع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني، وبفارق نقطتين عن الثاني “ريال سوسيداد”، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “اتلتيكو مدريد” الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

والتالي اهداف مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد

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