الكاف يدرس إعادة مباراة مولودية الجزائر وبافلز في دوري ابطال افريقيا

تخطط لجنة المسابقات للأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإعادة المباراة التي كان يفترض أن يلتقي فيها مولودية الجزائر بضيفه بافلو دي بورجو من بينين في الرابع من ديسمبر الجاري، في إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كان نادي بافلز دي بورجو تخلف عن السفر إلى الجزائر للعب المباراة في موعدها بدعوى عدم وجود رحلات جوية مناسبة، الأمر الذي دفع بحكم المباراة المصري محمود البنا، إلى إعلان غياب هذا الفريق رسميًا بعد انتظاره الربع ساعة القانونية في وقت تواجد لاعبو مولودية الجزائر على أرضية الملعب.

وقال سيد علي عوف، المتحدث الرسمي بإسم مولودية الجزائر للإذاعة الحكومية اليوم السبت، إن كاف بعث بمراسلة رسمية يطالب فيه بإيفاده بمخطط سفر في غضون 48 ساعة المقبلة، من أجل تمكين نادي بافلز من السفر إلى الجزائر.

وأشار عوف، إلى أن إدارة مولودية الجزائر بدأت في بحث الحلول المتاحة التي تمكن نادي بافلز من المجيء إلى الجزائر إما عبر شركة الخطوط الجوية التونسية أو الخطوط الملكية المغربية.

وكشف عوف، أن رئيس نادي بافلز طلب من إدارة مولودية الجزائر وضع تحت تصرف فريقه طائرة خاصة لنقله إلى الجزائر، وهو الطلب الذي أعتبره المتحدث غير معقول وغير منطقي.

ورجح عوف، عدم سفر نادي بافلز إلى الجزائر، مبرزًا أنه يقوم بكل شيء من أجل تجنب العقوبات التي يحتمل أن يوقعها كاف عليه.