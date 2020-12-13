أشاد محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي البنك الأهلي المصري بمستوى لاعبي فريقه رغم التعادل مع وادي دجلة 1/1 اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” اليوم السبت إنه سعيد بأداء لاعبي فريقه اليوم أمام دجلة مشددًا على أن الأداء سوف يتحسن كثيرًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه زرع في لاعبي فريق البنك الأهلي فكرة القتال حتى آخر ثانية من اللقاء وهذا الأمر يسعده كثيرا.
وشدد على أنه يستهدف الظهور بشكل مميز مع فريق البنك الأهلي في الدوري والحصول على مركز يليق بالمجهود المبذول.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب البنك الاهلي يُشيد بأداء لاعبيه بعد قتل وادي دجلة في افتتاح الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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