تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام مانشستر سيتي “جوارديولا يعزز ثقته في محرز”

أعلنت تشكيلة مباراة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، قبل ساعة من انطلاقها مساء اليوم السبت عند الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر ، 20:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب أولد ترافورد.

وتواجد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية ومعه 3 لاعبين آخرين هم “فريد ومكتوميناي وبرونو فيرنانديز”، ورفض المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير الاستغناء عن أحد المدافعين الذين شاركوا في مهزلة مباراة لايبزيج الأسبوع الماضي في ختام دور مجموعات دوري ابطال اوروبا.

وسيحرس مرمى مانشستر يونايتد الحارس الدولي الاسباني دافيد دي خيا، وسيقف أمامه الثنائي هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف، حيث فضل سولشاير الاعتماد عليهما واهمال الإفواري إيريك بايي والبرازيلي أليكس تيليس على دكة البدلاء.

وعاد سولشاير ليضع اللاعب الهولندي المتألق فان دي بيك على دكة البدلاء رغم تناغمه وتفاهمه الواضحين مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز. ويغيب عن تشكيلة مانشستر يونايتد المهاجم الدولي الأوروجوياني إدينسون كافاني للإصابة، وكذلك المدافع الانجليزي فيل جونز لإصابة في الركبة.

وعلى صعيد تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية، سيواصل بيب جوارديولا الاعتماد على النجم الجزائري رياض محرز للمباراة الثالثة على التوالي رغم فشله في التسجيل أمام فولهام ومارسيليا الأسبوع الماضي.

وسيشارك كذلك قلب الدفاع الانجليزي جون ستونز جنبًا إلى جنب البرتغالي روبن دياش للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ساهم في الحفاظ على نظافة شباك الفريق أمام فولهام ومارسيليا.

والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية:

دي خيا

لوك شو – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – وان بيساكا

فريد – سكوت مكتوميناي

بول بوجبا – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

ماركوس راشفورد.

والتالي تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية:

إيدرسون

جواو كانسيلو – روبن دياش – جون ستونز – كايل ووكر

رودري – فيرناندينيو

رحيم سترلينج – كيفين دي بروينه – رياض محرز

جابرييل جيسوس

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