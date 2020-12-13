فيسيل كوبي يواصل مغامرته نحو نهائي دوري ابطال اسيا

خالف فيسيل كوبي الياباني التوقعات ببلوغه نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يواجه الأحد اولسان هيونداي الكوري الجنوبي على بطاقة النهائي التي حجزها قبل أسابيع عن منطقة الغرب بيرسبوليس الإيراني.

وكان فيسيل كوبي ضمن اندية الدرجة الثانية في اليابان عام 2013، لكنه عرف صعودًا لافتًا واحرز لقب كأس الإمبراطور في 2019 حاجزًا بطاقة المشاركة في المسابقة القارية للمرة الأولى.

أضاف فريق المدينة الواقعة على البحر لقب الكأس السوبر في فبراير الماضي على حساب يوكوهاما مارينوس، لكن على صعيد الدوري حلّ في المركز الثاني عشر المخيب.

أدى تراجع النتائج إلى رحيل المدرب الألماني ثورستن فينك وحلّ بدلًا منه المدير الرياضي أتسوهيرو ميورا، قبل شهرين من استئناف مباريات منطقة الشرق بدوري الأبطال في فقاعة الدوحة الصحية.

مع ضمان التأهل إلى ثمن النهائي والفوز على غوانغجو إفرغراند تاوباو الصيني القوي، دفع ميورا بلاعبيه الإحتياطيين في آخر مباراتين.

وفي الادوار الاقصائية، تخلّص النجم الإسباني المخضرم آندريس إنييستا ورفاقه من فريق صيني آخر هو شنغهاي اس آي بي جي، ثم حافظ فيسيل كوبي على تماسكه في ربع النهائي حتى ركلات الترجيح أمام سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي.

قال ميورا قبل المباراة التي ستقام على ملعب جاسم بن حمد “سنلعب غدًا أمام أولسان هيونداي الذي ندرك أنه خصم قوي ويضم لاعبين مميزين. استعداداتنا لمباراة الغد لم تبدأ فقط بعد مباراة الدور ربع النهائي، حيث أننا كنا نستعد لكل خطوة في البطولة منذ أن كنا في اليابان”.

تابع المدرب الذي يأمل في الحفاظ على مشاركة الأندية اليابانية في النهائي منذ 2017 “لهذا نريد أن نظهر مستوى قدراتنا على أرض الملعب وتقديم مباراة جيدة كي نتقدم أكثر في البطولة”.

وعن الإرهاق الذي حل بلاعبيه خصوصا بعد المباراة الأخيرة، أضاف “بعد أن لعبنا 120 دقيقة في المباراة الماضية، فإننا قد نعاني من مشاكل في اللياقة البدنية، ولكن في مثل هذه البطولة لا يمكن التحفظ في بذل المجهود، يجب أن تقدم دائمًا أفضل ما بوسعك”.

وإلى إنييستا الذي لم يشارك في ربع النهائي سوى 8 دقائق بسبب مشكلة عضلية، برز في صفوفه فيسيل كوبي مهاجمه كيوغو فوروهاشي البالغ 25 عامًا وصاحب 3 أهداف في البطولة، بالإضافة إلى لاعب الوسط هوتارو ياماغوتشي.

– السيطرة على الوسط –

وفي ما يشارك فيسيل كوبي في البطولة القارية للمرة الأولى، يخوضها أولسان هيونداي للمرة الثامنة خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حيث توج باللقب عام 2012.

هيمن أولسان على مجموعته ثم تخطى في دور الـ16 ملبورن فيكتوري الأسترالي بثلاثية نظيفة، وفاز في ربع النهائي على بكين غوان الصيني بثنائية.

برز في صفوفه المهاجم البرازيلي جونيور نيغراو (33 عامًا) صاحب 32 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 4 في دوري الأبطال.

وعن كيفية تحقيق الفوز، قال كيم دو هوون مدرب أولسان ” يجب أن نسيطر على خط الوسط ونركز بشكل إضافي داخل المنطقة كي نتمكن من استغلال الفرص التي تسنح لنا، آمل أن يقدم اللاعبون كل ما بوسعهم على أرض الملعب غدًا”.

أضاف المدرب صاحب الهجوم الأقوى في البطولة “لعبنا على هذا الملعب من قبل، ولهذا نحن نعرفه، بغض النظر عن أبعاد الملعب، يجب أن نلعب بأسلوبنا الخاص”.

وتجمعت أندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية لإكمال دور المجموعات ثم مراحل إقصائية من دور واحد خلف أبواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسبوليس الإيراني بطل الغرب السبت المقبل، في مباراة واحدة عوضًا عن ذهاب وإياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لأستقبال مونديال 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح.