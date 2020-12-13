الشباب يُراقب ومصادر مُقربة من سلمان الفرج: الأولوية هي التجديد مع الهلال

أبدت جماهير نادي الهلال خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قلقها حيال التقارير الصحفية المنتشرة حول نجم خط الوسط، سلمان الفرج، والانتقال إلى نادي الشباب، في ظل اقتراب اللاعب من دخول الفترة الحرة من عقده يناير المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان دخلت في مفاوضات جادة مع سلمان الفرج، وعرضت على قائد الهلال مبلغ 12 مليون ريال راتب سنوي.

وتؤكد مصادر مُقربة من اللاعب أن الأولوية بالنسبة له هي تجديد العقد مع نادي الهلال، خاصة وأنه يشعر براحة كبيرة في الفريق، وحالته الفنية رائعة مع المدرب الحالي رازفان لوشيسكو.

ويُعد الفرج من أبناء الهلال، وقد تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في عام 2008، وخاض اللاعب مع الزعيم 239 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 20 آخرين.

وكانت الإصابة قد تسببت في غيابات عديدة للفرج خلال فترات سابقة، لكنه عاد بقوة في الموسم الرياضي الماضي، وقاد الهلال للتتويج بثلاثية “دوري أبطال آسيا، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين”.

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