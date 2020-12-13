يانكونوفيتش مدرب الغرافة : مواجهة السد ستكون صعبة وقوية

شدد سلافيسا يوكانوفيتش مدرب الفريق الأول بنادي الغرافة القطري على صعوبة وقوة المباراة المقررة أمام السد غدًا الأحد، في المرحلة التاسعة من دوري نجوم قطر، مشيرًا إلى أن السد يعد من أفضل الفرق في الدوري ويمتلك لاعبين مميزين سواء على مستوى المحليين الذين يلعب الكثير منهم للمنتخب القطري، أو على مستوى الأجانب الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة، كما أنهم يلعبون مع بعضهم البعض منذ فترة طويلة.

وأضاف مدرب الغرافة في المؤتمر الصحفي للمباراة :”من جانبنا، تسير استعداداتنا بالشكل المناسب، وصحيح أن السد استفاد من يوم إضافي مقارنة بالغرافة بعد المباراة الأخيرة للفريقين في الأسبوع السابق، ولكن هذا ليس بالأمر المهم في الوقت الحالي، وأتمنى أن نكون في حالة جيدة تسمح لنا بتقديم أداء جيد وأن ننافس بشكل قوي من أجل الظفر بالنقاط.”

وبشأن ما يمكن أن يصنع الفارق خاصة وأن المباراة تجمع بين المتصدر وصاحب المركز الثاني، قال يوكانوفيتش :”سنرى ما سيحدث وأحيانًا قد يصنع الفارق الإمكانيات الفردية وأحيانًا التنظيم والرغبة والإرادة، نعرف أن كل مباراة جديدة تحمل قصة مختلفة، ومن جانبنا سنحاول الأستفادة من الوضعية الجيدة للفريق ،ونرغب في أن نكون فريقًا قويًا منافسًا.”

وتابع في تصريحات نشرها موقع مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم السبت :”السد في رأيي يمتلك عددًا أكبر من اللاعبين، ومن خلال متابعة مبارياتهم، نجد هناك دائما تغييرات على مستوى اللاعبين ولكن شكل الفريق لا يتغير، الآن السد أمامه مباراة نهائي كأس سمو الأمير وسنرى إن كانوا سيدفعون بكل قوتهم في مواجهتنا كما أعتقد أم لا، وهذا أمر يقرره المدرب.”

وعن طموحاته بعد الوصول إلى المركز الثاني، قال :”نحن نمر بفترة إيجابية كما ذكرت على مستوى الأداء والثقة أيضا، وقد أصبحنا نلعب بشكل أكثر تماسكًا،صحيح أننا حققنا ثلاثة انتصارات متتالية ولكنها أصبحت من الماضي وطوينا صفحتها وعلينا التركيز الآن على ما يمكن أن نقوم به في مباراة السد القادمة.”

ومن جانبه، قال حارس مرمى الغرافة صلاح زكريا :”مباراتنا القادمة أمام السد ستكون قوية، وهدفنا هو الفوز بالنقاط الثلاث لتعزيز تواجدنا بالمركز الثاني، الفرق بيننا وبين السد 4 نقاط ونتمنى الفوز لتحقيق هدفنا.”

وعن مواجهة خط هجوم السد، قال زكريا :”بالتأكيد، يمتلك السد أقوى هجوم في الدوري، ولكن المواجهة لن تكون بيني كحارس وبين هجوم الفريق، فالدفاع لا يعتمد على شخص فقط ولكنه دور الفريق بأكمله من الهجوم إلى حارس المرمى وسنبذل جهدنا للمحافظة على شباكنا نظيفة.”