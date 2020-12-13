بايرن ميونيخ ينجو من الخسارة وسقوط مدوٍ لدورتموند بخماسية 

نجا بايرن ميونيخ من خسارة كانت تلوح في الأفق بتعادله مع مضيفه أونيون برلين 1-1 السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، التي شهدت خسارة قاسية لبوروسيا دورتموند على أرضه أمام شتوتغارت بنتيجة 5-1 وفوز لايبزيغ على فيردر بريمن 2-0.



في المباراة الأولى، سجل غريشا بريميل (4) لأونيون والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (67) لبايرن.



وخاض ليفاندوفسكي مباراته رقم 200 في البوندسليغا مع بايرن، لكنه أجل الوصول لهدفه رقم 250 في البطولة لمباراة لاحقة.



ورفع الدولي البولندي رصيده بهدف اليوم إلى 249 هدفا سجلها في 331 مباراة مع كل من بايرن وبوروسيا دورتموند فريقه السابق، كما عزز صدارته لترتيب الهدافين بـ13 هدفاً.



واستعاد العملاق البافاري الصدارة التي تنعم بها لايبزيغ لساعات قليلة، ورفع رصيده إلى 24 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزيغ، لكنها ستكون مهددة في حال فوز باير ليفركوزن الثالث (22) على ضيفه هوفنهايم الأحد. في المقابل رفع فريق العاصمة رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

سقوط مدوٍ لدورتموند بخماسية

وفي المباراة الثانية، تعرّض دورتموند لخسارة قاسية امام ضيفه شتوتغارت 1-5 ما يثير علامات استفهام حول مستوى الفريق بدون هدافه النرويجي ارلينغ هالاند.



وسجّل الأميركي جيوفاني رينا (39) لدورتموند، وسيلاس وامانغيتوكا من كونغو الديمقراطية (26 من ركلة جزاء و52) وفيليب فوستر (60) الفرنسي تانغي كوليبالي (63) والأرجنتيني نيكولا غونزاليس (90+1) لشتوتغارت.



وتأثر دورتموند بغياب عدة لاعبين مؤثرين في مقدمتهم هدافه هالاند، بالاضافة إلى البلجيكيين ثوغان هازار وتوما مونيه المصابين.



ورفع شتوتغارت رصيده إلى 17 نقطة وقفز إلى المركز السابع موقتًا، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 19 نقطة في المركز الخامس بانتظار استكمال المرحلة.



لايبزيغ يغازل الصدارة

وفي المباراة الثالثة فاز لايبزيغ على ضيفه فيردر بريمن بهدفين نظيفين سجلهما النمساوي مارسيل سابيتزر (26 من ركلة جزاء) والإسباني دانيال أولمو (41).



ودخل فريق المدرب يوليان ناغسلمان المواجهة بمعنويات عالية بعدما بلغ الثلاثاء الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 3-2 في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ليقصيه من المسابقة.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لايبزيغ بعد اعاقة تعرض لها الدنماركي يوسف بولسن، سددها سابيتزر ببراعة على يمين الحارس (26).



واضاف أولمو الهدف الثاني بعد تمريرة من أولسن اخترق على اثرها منطقة الجزاء وسدد بيمينه بعيدا عن متناول الحارس (41).



وفي بقية المباريات تعادل هرتا برلين مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف للفرنسي ماتيو غندوزي (47)، مقابل هدف السويسري بريل إيمبولو (70).



في حين فاز كولن على مضيفه ماينتس 1-0، وفرايبورغ على أرمينيا بيليفيلد 2-0.

المصدر: فرانس برس