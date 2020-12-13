التعادل السلبي يحسم "ديربي مانشستر" بين السيتي واليونايتد

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة دربي مانشستر بين "يونايتد" و"سيتي" اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



خيّم التعادل السلبي على مباراة دربي مدينة مانشستر، بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي اليوم السبت على ملعب "أولد ترافورد".



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.