الامارات | ماجد حسن: شباب الأهلي يحتاج إلى تعديلات في خط الهجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد حسن: شباب الأهلي يحتاج إلى تعديلات في خط الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، أن تعادل «فرسان دبي» أمام الظفرة من دون أهداف، أول من أمس، يعد بطعم الخسارة، لافتاً إلى أن شباب الأهلي يحتاج إلى تعديلات في خط الهجوم.

وقال حسن في تصريحات صحافية إن «المدرب وضع جميع الحلول الهجومية المتاحة، وحاولنا إحراز الأهداف، لكن الظفرة كان جيداً في الدفاع، ومن جانبنا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة».

وأشاد بمردود اللاعب البرازيلي، إيغور خيسوس، وقال: «لا يمكن إلقاء اللوم على خيسوس، وليس من الطبيعي أن نضغط عليه، خصوصاً أن عمره 19 عاماً، ولم يقصر مع الفريق في المباريات الماضية، ويقدم مستويات جيدة، وحتى في حال لم يظهر بشكل جيد، دورنا أن ندعمه».

في المقابل، اعترف ماجد حسن بأن موقف شباب الأهلي في المنافسة على لقب الدوري بات صعباً، وقال: «موقفنا في المسابقة بات أكثر صعوبة، خصوصاً أننا نخسر نقاطاً مهمة على أرضنا، بينما الأندية التي تنافس على اللقب لن تنتظرنا وتوسع الفارق في النقاط».

من جانبه، أعرب مدرب الظفرة، الصربي ألكسندر فليسوفيتش، عن سعادته بتعادل فريقه مع شباب الأهلي، مشيراً إلى أن فرحته أكبر بأن الظفرة يحصل على نقاط من الفرق الكبيرة.

وقال في مؤتمر صحافي: «خضنا اللقاء بقوة وبمستوى جيد، رغم غياب خمسة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي أزعجني كثيراً لأننا نواجه ضغط المباريات وزحمة الأجندة».

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