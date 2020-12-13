- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي هيلمان مدرباً للوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، رسمياً، تعيين البرازيلي أودير هيلمان مدرباً للفريق الأول، خلفاً للمدرب سالم ربيع، إذ من المقرر أن يقود هيلمان الفريق بداية من مواجهة الجزيرة في الجولة العاشرة من الدوري، الخميس المقبل.
وتم تعيين كل من سالم ربيع مشرفاً على الفريق الأول، وعيسى علي مديراً للفريق الأول، وماجد الحمادي إدارياً للفريق الأول.
وعلمت «الإمارات اليوم» أن عقد هيلمان سيمتد مع الوصل حتى يونيو 2022.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | البرازيلي هيلمان مدرباً للوصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.