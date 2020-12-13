الامارات | توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقيم اتحاد كرة القدم، غداً، بمقره في دبي مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الإسرائيلي، أورين حسون.

وقال بيان صحافي: «تأتي اتفاقية التعاون استمراراً لجهود اتحاد كرة القدم، الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم، التي تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين البلدين في كل القطاعات، بما فيها قطاع الرياضة وكرة القدم، لما تحظى به اللعبة الشعبية الأولى بالعالم من شغف ومتابعة لدى الجميع».

وتشمل اتفاقية التعاون عدداً من البنود، منها إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية، وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية، فضلاً عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين.

وأكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، الانتهاء من كل الجوانب الخاصة بالاتفاقية، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإسرائيلي، ووضع البنود التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد زيارات متبادلة ومبادرات مختلفة في كل مجالات اللعبة.

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