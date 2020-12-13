الامارات | كايو: خسارة خورفكان أمام اتحاد كلباء نتيجة غير عادلة

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: خسارة خورفكان أمام اتحاد كلباء نتيجة غير عادلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، خسارة فريقه أمام اتحاد كلباء، أول من أمس، 2-1 في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، بالنتيجة غير العادلة قياساً بالأداء الذي قدمه والفرص التي لم تُستثمر، مبيناً أن على الفريق الاستعداد لمباراة عجمان المقبلة. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «تأثر أداء الفريق بحالتَي الطرد اللتين حدثتا لكل فريق، ما جعل المباراة مفتوحة بشكل كبير». يذكر أن خورفكان يحتل المركز الـ11 برصيد خمس نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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