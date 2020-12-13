الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

طلبت إدارة أحد أندية الدوري تفسيراً من مدرب الفريق، حول سبب عدم مشاركة صفقة جديدة عقدها النادي بموافقة المدرب، مبينة أهمية منح اللاعب الفرصة كاملة للحكم على إمكاناته.

لاعب

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري الخليج العربي اقترب من التعاقد مع لاعب فريق أولسان هايونداي الكوري، البرازيلي جونيور نيكراو، وأن الصفقة ستتم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

استغناء

أبلغت إدارة نادٍ يلعب في دوري المحترفين ثلاثة لاعبين أجانب، بأنها ستستغني عنهم في الانتقالات الشتوية المقبلة، ما لم يسهموا في تحقيق فوزين على أقل تقدير خلال المباريات المتبقية من الدور الأول، خصوصاً أن الفريق في مركز متأخر حالياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news