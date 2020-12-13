الامارات | بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف تنطلق الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف تنطلق الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، النسخة الثانية من بطولة الشطرنج الخاطف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، واتحاد الإمارات للشطرنج، مساء يوم الأربعاء المقبل، في نادي أبوظبي للسيدات بالصالة الرياضية، وسيكون آخر موعد للتسجيل عند الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ، وسيتم إغلاق باب التسجيل في البطولة عند قبول طلب 100 مشاركة.

وقال بيان صحافي: «ستقام البطولة وفقاً للنظام السويسري الذي يتكون من 11 جولة، بحيث تنطلق الجولة الأولى في تمام الساعة 5 مساءً وتستمر بعد ذلك الجولات حتى الساعة 8:30 مساءً».

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للبطولة تصل إلى 25 ألف درهم، بحيث تحصل صاحبة المركز الأول على 7000 درهم، والوصيفة على 4500 درهم، والثالثة على 3000 درهم، علاوةً على جوائز مالية لبقية المتسابقات حتى المركز العاشر، بالإضافة إلى جائزة خاصة لأفضل لاعبة عربية قدرها 1000 درهم.

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