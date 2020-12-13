شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم «بواليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب الزمالك من ضم الزامبى والتر بواليا مهاجم نادى الجونة خلال موسم الانتقالات الشتوية وذلك فى ظل تمسك باتشيكو بالتعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم خط الهجوم، ورحب اللاعب بارتداء الفانلة البيضاء رغم وجود مفاوضات مع النادى الأهلى، ويبقى الاتفاق على المقابل المادى مع الجونة لحسم الصفقة.

فى سياق آخر أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة النادى بيانا بشأن الخطة المالية الفترة المقبلة، وجاء نصه «فى ضوء البيان الصادر بشأن الالتزامات المستحقة على النادى، فإن اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك قامت بإعداد خطة مدروسة ومتكاملة ومنضبطة لتخفيض وجدولة كل المستحقات المالية على النادى وذلك فى إطار من التعاون والتنسيق مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية».

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطة تتضمن حفظ كل حقوق النادى المالية لدى الغير والمتضمنة ضخ الكثير من الموارد المالية لخزينة النادى، أبرزها مستحقات النادى لدى الشركات الراعية وحقوق البث والرعاية وإيرادات عضويات واشتراكات مستحقة وعوائد الوحدات المؤجرة.. وهو الأمر الذى يمكن إدارة النادى من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية وعقود اللاعبين ورواتب الموظفين وكل المستحقات الواجبة على النادى للحفاظ على الاستقرار المالى والإدارى للنادى العريق. كما تؤكد إدارة النادى أن خطة العمل تستهدف تحقيق الاستقرار للمنظومة الرياضية بالنادى، وتقديم وتوفير كل الدعم المطلوب والرعاية الكاملة لجميع الفرق الرياضية بالنادى، خاصة فريق كرة القدم وجميع أعضائه من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى الذين نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال مختلف منافساتهم المحلية والقارية لتحقيق البطولات والإنجازات التى ترضى طموح جماهير النادى، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الإدارى للنادى من خلال هيكلة شاملة لجميع القطاعات الإدارية والمالية.

كما تشير اللجنة إلى وجود خطة استثمارية على أعلى مستوى تستهدف تعظيم موارد نادى الزمالك، وكذلك إعداد تصور كامل لإنشاء فرع نادى الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك إنشاء شركات للاستثمار الرياضى والأكاديميات الرياضية. وتؤكد إدارة نادى الزمالك أنها ماضية بكل عزم وإخلاص فى إنجاز مهمتها الموكلة إليها للحفاظ على استقرار النادى وتحقيق إنجازات وطموحات الجماهير والأعضاء وبما يليق باسم ومكانة نادى الزمالك العريق.

وفى ذات السياق، تترقب اليوم الجماهير حكم المحكمة الإدارية بشأن الطعن الذى تقدم به مجلس الإدارة المجمد برئاسة مرتضى منصور، ضد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة بتجميد المجلس وإحالته للنيابة.