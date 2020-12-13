شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بمعنويات مرتفعة، وبروح الثلاثية يستهل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مشوار رحلة دفاعه عن لقب بطل الدورى بمواجهة مصر المقاصة فى أولى مواجهات الموسم الجديد، التى ستقام فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد.

يدخل الفريقان مواجهة اليوم بحثًا عن ضربة البداية القوية، فالأهلى يخوض المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بالبطولة الإفريقية متفوقًا على غريمه التقليدى الزمالك، والفوز بالكأس على حساب طلائع الجيش، ويأمل فى انتزاع أول ثلاث نقاط لاعتلاء جدول الدورى مبكرًا فى رحلة الحفاظ على اللقب، وفى المقابل يسعى المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى تكون بمثابة دفعة فى المرحلة المقبلة.

تحضيرات الأهلى بدأت عقب الفوز على طلائع الجيش فى نهائى الكأس، وذلك بهدف التركيز والحفاظ على اللاعبين من شبح كورونا الذى تحول إلى صداع فى رأس الجهاز الفنى، بعدما طال عددًا من اللاعبين، وتماثل غالبيتهم للشفاء.

وركز المدير الفنى خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة، بجانب تحفيظ اللاعبين كيفية الضغط على الخصم لضرب التكتل الدفاعى لزيارة الشباك مبكرًا، ليكون ذلك دافعًا للاعبين للسيطرة على مجريات الأمور داخل الملعب.

ويراهن المدير الفنى للأحمر على عدد من أصحاب الخبرة، يأتى على رأسهم الحارس الدولى المتألق محمد الشناوى، الذى يقدم مستويات عالية وأصبح وجوده صمام أمان للفريق ومصدر ثقة للجهاز الفنى، بجانب على معلول، الذى سيكون أحد أبرز أسلحة موسيمانى، فضلا عن «قفشة» الذى تحول إلى تاجر السعادة للجماهير الحمراء.

ومن جانبه، حذر موسيمانى لاعبيه من التراخى أو الغرور بالنتائج التى حققها الفريق الموسم المنقضى، وطالبهم بضرورة التركيز والتعامل مع كل مباراة فى الدورى على أنها بطولة مستقلة أملًا فى الحفاظ على لقب الدورى، مشيرًا إلى أن الأهلى لن يفرط فى لقب أى بطولة يشارك فيها.

وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد مجدى «قفشة» ومحمود كهربا وصلاح محسن، فيما يغيب حسين الشحات بعد إجرائه عملية جراحية فى ظفر القدم ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

على الجانب الآخر، يسعى مصر للمقاصة لتحقيق أولى مفاجآت الدورى.

واستعد المقاصة للمباراة بمعسكر مغلق فى مدينة الإسماعيلية، وركز المدير الفنى بقيادة إيهاب جلال على الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه للاستفادة منها ومعرفة نقاط القوة فى المنافس لإحكام السيطرة عليها، كما كثف المدرب من جلساته مع اللاعبين لشرح طريقة اللعب وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية.