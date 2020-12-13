شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستهل رحلة البحث عن «الصدارة» أمام المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى في الخامسة مساء اليوم الأحد، الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى مع نظيره المصرى البورسعيدي في ديربى القناة ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى.

تحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل طبيعة مباريات الفريقين وأهميتها كبطولة خاصة لجماهير الناديين فضلا عن رغبة كل فريق في انتزاع النقاط الثلاث في ضربة البداية لتكون انطلاقة قوية ورسالة بالمنافسة على المربع الذهبى.

نجح فريق الدراويش في التعاقد مع 7 صفقات جديدة لتدعيم خطوطه وهم: الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الإنتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وحرص مجلس إدارة الإسماعيلى على تحفيز لاعبيه وطالب إبراهيم عثمان، رئيس النادى، بتقديم نتائج مميزة بمسابقة الدورى تسهم في احتلال مركز يليق باسم وجماهيرية النادى والعودة للمكانة الطبيعية بجانب حصد لقب البطولة العربية.

وفى المقابل يسعى على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لبداية قوية وأعلن قائمة الفريق النهائية للموسم الحالى وجاءت على النحو التالى حراسة المرمى أحمد مسعود- أحمد دعدور- عصام ثروت- محمد شحاتة.

خط الدفاع: علاء عطا- محمد صالح- حجاج عويس- محمد جابر- أحمد شديد قناوى- إسلام صلاح- كريم العراقى- محمود حمد- أحمد شوشة- معاذ أنور

خط الوسط: فريد شوقى- عمر كمال عبدالواحد- عمرو موسى- أحمد رفعت- مصطفى سلطان- إيزى إيميكا- إسلام عطية- محمد عنتر- حسن على- سعيدو صنبورى- إبراهيم سعيد- على حمدى.

خط الهجوم: كازادى كاسونجو- أحمد جمعة- أوستن أموتو- جريندو عبداللطيف- زياد فرج.