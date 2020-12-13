شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: «الزمالك مش هيقع.. وسيناريو 2005 لن يتكرر لسببين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، أنه لا يوجد أحد من أبناء نادي الزمالك سعيد بالتغييرات التي حدثت مؤخرًا في النادي، موضحًا أن هذا يعود لأسباب منطقية وليس لشخصية.
وأضاف العدل في حواره إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، اليوم السبت: «إحنا شايفين أن الفرقة كانت شغالة كويسة وحصد بطولات زي السوبر المصري والكونفدرالية».
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي «فين البطولات اللي أخدها الزمالك؟»، قال إن النادي كبير وحصد بطولات، متابعًا: «الكأس ده إحنا بناخده بقالنا خمس سنوات وانتوا كأهلاوية أول مرة تاخدوه ورا بعض، وبهذه الحقائق يثبت أن النادي كان مستقرًا ويؤدي بشكل جيد والمشكلة إن الناس مش قادرة تفهم أن فيه حاجه اسمها جمهور كورة مالوش علاقة أني عملت مطعم كويس جوه النادي أو أن النادي فيه جيم كويس دي مسألة الفنيات دي تخص أعضاء الجمعية العمومية بما فيهم الأهلاوية من أعضاء نادي الزمالك الاجتماعي وأنا شخصيًا عضو في النادي الاهلي وبالتالي لابد من الفصل بين الجمعية العمومية للنادي وجماهير الكرة في نادي الزمالك».
وكشف أنه يتابع باستمرار تطورات الأزمة وملف النادي مع وزير الشباب والرياضة ليس فقط على مستوى اللقاء الذي عقد قبل أيام برفقة هاني شاكر لكنه أكد على أنه يتصل يوميًا بالوزير.
موضحا أن وزير الرياضة أكد أن ميزانية فريق الكرة منفصلة تمامًا عن بقية ميزانيات النادي وبالتالي سيتم التجديد لساسي وغيره بكامل قوام الفريق، متابعًا: «أول مرة أطمن النهاردة لما عرفت ده وإحنا مش هنسيب نادي الزمالك يقع وفترة 2005 لن تتكرر خاصة أن السوشيال ميديا أصبحت قوة ضاغطة بالإضافة إلى أن الفكر الاستثماري في الأندية تغير فالزمالك براند واسمه يجيب فلوس كتيرة كمان».
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