شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: «اللجنة المؤقتة غلطت في صفقة الشيخ وعندها أخطاء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تم تكليفها من وزير الشباب والرياضة بإدارة نادي الزمالك، لها اخطاء بالفعل بسبب تراجعها في الصفقات وخصوصا صفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي.
وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: «أه اللجنة أخطأت في الصفقات ونحن في الزمالك وفي القناة لدينا منتهى الشفافية والاحترافية».
وأضاف: «مافيش حد يقدر يقولي أقول أيه ومتقولش أيه بدليل حلقة باتشيكو وحديثه عن غضبه من التراجع عن الصفقات».
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