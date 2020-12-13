مدحت العدل: سأخوض انتخابات الزمالك.. وأتشرف بتواجد أحمد وأمير مرتضى في قائمتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أنه حسم موقفه من الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة، بأنه سيخوض على الانتخابات على منصب رئاسة النادي.
وأضاف مدحت العدل في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب الرئيس لنادي الزمالك».
وعن تواجد أحمد مرتضى وشقيقه أمير في قائمته الانتخابية، شدد: «أتشرف أن يتواجد أحمد وأمير معي في القائمة الانتخابية».
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