شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: ميدو «باس دماغ» محمود الخطيب وحسن حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على تفاصيل إلتقاط أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأكد فرج عامر في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «اللقاء كان غير مرتب وكان مجرد صدفة، وميدو باس دماغ محمود الخطيب ودماغ حسن حمدي».

وتابع: «ميدو قال أنه زملكاوي جدًا ويحترم الزمالك والأهلي والزمالك أخوات وحبايب واللقاء لم يطول أكثر من 5 دقائق».