شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعي: «لو شفت الخطيب في مكان عام هتصور معاه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عصام مرعي، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي تعرض لها أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك السابق، بعد تصويره مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وأكد عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لو شفت محمود الخطيب في مكان عام سأقوم بالتصوير معه لأنه أسطورة من أساطير النادي الأهلي».
وتابع: «اللجان الإليكترونية سبب التعصب بين الجماهير في الفترة الأخيرة».
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